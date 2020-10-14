В Дагестане за последние сутки выявили 85 новых случаев заражения коронавирусом
- Автор Мадина
- 14 октября, 2020. Среда 13:18
В Дагестане за последние 24 часа выявили 85 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
За все время эпидемии в Дагестане выявлено 14 597 случаев заражения, 12 782 человек вылечились, 696 пациентов скончались.
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