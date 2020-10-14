15 октября популярный телеканал путешествий «Моя Планета» приедет в Дагестан в рамках съемок фильма «Кавказский пленник. Дагестан: в поисках синей птицы». «Синяя птица» – одноименное название пьесы бельгийского драматурга и философа Мориса Метерлинка.

Ведущий телеканала Андрей Панкратов поедет в «добровольный кавказский плен», дабы по-настоящему полюбить Дагестан и снять подробный видео-дневник. Команда канала посетит в Дагестане Ботлихский фруктово-консервный завод, знаменитое село ювелиров и кузнецов Кубачи, самый старый и южный город России Дербент, школу канатоходцев в поселке Дагестанские огни и село Первомайское, в котором разводят кавказских овчарок. Подробнее можно прочитать тут.