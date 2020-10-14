Стартовал полуфинал конкурса «Большая перемена» в Северо-Кавказском федеральном округе
- Автор Мадина
- 14 октября, 2020. Среда 11:45
В Дагестане идет полуфинал Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа. Праздничное открытие полуфинала прошло вчера, 13 октября, на площадке Научно-оздоровительного комплекса «Журавли» в Махачкале.
Принимают участие в конкурсе 164 ученика школ со всех субъектов Северного Кавказа. Участников поприветствовали министр образования и науки Дагестана Уммупазиль Омарова и глава министерства по делам молодёжи региона Камил Саидов. Подробнее можно прочитать тут.
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