ЗАМАНА - Стартовал полуфинал конкурса «Большая перемена» в Северо-Кавказском федеральном округе

Стартовал полуфинал конкурса «Большая перемена» в Северо-Кавказском федеральном округе

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14 октября, 2020. Среда 11:45
Стартовал полуфинал конкурса «Большая перемена» в Северо-Кавказском федеральном округе

В Дагестане идет полуфинал Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа. Праздничное открытие полуфинала прошло вчера, 13 октября, на площадке Научно-оздоровительного комплекса «Журавли» в Махачкале.

Стартовал полуфинал конкурса «Большая перемена» в Северо-Кавказском федеральном округе
Общество

Принимают участие в конкурсе 164 ученика школ со всех субъектов Северного Кавказа. Участников поприветствовали министр образования и науки Дагестана Уммупазиль Омарова и глава министерства по делам молодёжи региона Камил Саидов. Подробнее можно прочитать тут.

 

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