Самое большое число новых случаев за последние 24 часа выявлено в Москве (4573), Санкт-Петербурге (602) и Московской области (429). Самое низкое число заражений — в Ненецком автономном округе (5) и Чеченской Республике (4). 239 человек скончались, полностью вылечились 7920 человек.
В России выявили свыше 14 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
- Автор Мадина
- 14 октября, 2020. Среда 11:39
В России за прошедшие 24 часа обнаружили 14 321 новый случай заражения коронавирусом в 84 субъектах страны, пишет "Лента.ру", ссылаясь на оперативный штаб.
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