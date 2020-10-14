Председатель Правительства Дагестана Артём Здунов вчера, 13 октября, провёл собрание Оперативного штаба по обеспечению стабильного развития экономики и социальной устойчивости региона в условиях распространения эпидемии коронавируса, пишет РИА "Дагестан".

По теме мониторинга финасово-экономического состояния системообразующих компаний выступил глава экономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султанов: «В наших 122 системообразующих организациях работает 37718 человек. Все они работают, нет компаний, которые приостановили деятельность». Подробнее можно прочитать тут.