ЗАМАНА - Артём Здунов: «Нам необходимо использовать весь имеющийся потенциал по созданию рабочих мест»

Артём Здунов: «Нам необходимо использовать весь имеющийся потенциал по созданию рабочих мест»

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14 октября, 2020. Среда 10:03
Артём Здунов: «Нам необходимо использовать весь имеющийся потенциал по созданию рабочих мест»

Председатель Правительства Дагестана Артём Здунов вчера, 13 октября, провёл собрание Оперативного штаба по обеспечению стабильного развития экономики и социальной устойчивости региона в условиях распространения эпидемии коронавируса, пишет РИА "Дагестан".

Артём Здунов: «Нам необходимо использовать весь имеющийся потенциал по созданию рабочих мест»
Общество

По теме мониторинга финасово-экономического состояния системообразующих компаний выступил глава экономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султанов: «В наших 122 системообразующих организациях работает 37718 человек. Все они работают, нет компаний, которые приостановили деятельность». Подробнее можно прочитать тут.

 

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