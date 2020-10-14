Артём Здунов: «Нам необходимо использовать весь имеющийся потенциал по созданию рабочих мест»
- Автор Мадина
- 14 октября, 2020. Среда 10:03
Председатель Правительства Дагестана Артём Здунов вчера, 13 октября, провёл собрание Оперативного штаба по обеспечению стабильного развития экономики и социальной устойчивости региона в условиях распространения эпидемии коронавируса, пишет РИА "Дагестан".
По теме мониторинга финасово-экономического состояния системообразующих компаний выступил глава экономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султанов: «В наших 122 системообразующих организациях работает 37718 человек. Все они работают, нет компаний, которые приостановили деятельность». Подробнее можно прочитать тут.
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