В администрации Махачкалы прошло собрание оперативного штаба

Со сведениями по ситуации с эпидемией выступила с докладом врио главы Управления Роспотребнадзора по региону Ирина Алжанбекова. На 13 октября в республике выявлено 14 тысяч 512 заражений коронавирусом. При этом 50% из них не трудоустроены, треть имеют работу, еще около 20% – пенсионеры. Подробнее можно прочитать тут.