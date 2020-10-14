Со сведениями по ситуации с эпидемией выступила с докладом врио главы Управления Роспотребнадзора по региону Ирина Алжанбекова. На 13 октября в республике выявлено 14 тысяч 512 заражений коронавирусом. При этом 50% из них не трудоустроены, треть имеют работу, еще около 20% – пенсионеры. Подробнее можно прочитать тут.
В администрации Махачкалы прошло собрание оперативного штаба
- Автор Мадина
- 14 октября, 2020. Среда 00:00
Регулярное собрание Оперативного штаба по обеспечению стабильного развития экономики и социальной стабильности Дагестана в условиях распространения эпидемии коронавируса прошло вчера, 13 октября, в Правительстве региона под руководством премьер-министра РД Артема Здунова, пишет РИА "Дагестан".
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