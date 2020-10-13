В Дагестане за прошедшие сутки выявили 85 новых случая заражения коронавирусом
- Автор Мадина
- 13 октября, 2020. Вторник 19:10
В Дагестане за прошедшие 24 часа выявили 85 новых случая заражения коронавирусом, пишет оперативный штаб региона.
За все время пандемии в республике обнаружено 14 512 случаев заражения коронавирусом, 12 693 человека вылечились, 690 скончались.
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