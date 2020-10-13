ЗАМАНА - В Дагестане профсоюз медработников организовал онлайн-эфиры для врачей

В Дагестане профсоюз медработников организовал онлайн-эфиры для врачей

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13 октября, 2020. Вторник 18:15
В Дагестане профсоюз медработников организовал онлайн-эфиры для врачей

Региональный профсоюз сотрудников медицины вместе с партийным проектом «Единой России» – «Здоровое будущее» охватил онлайн-эфирами по темам здравоохранения 32 тысячи врачей разных специальностей.

В Дагестане профсоюз медработников организовал онлайн-эфиры для врачей
Общество

Об этом сообщили РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу профсоюзной компании. Трансляции идут на официальных аккаунтах профсоюза врачей в Facebook и Instagram. Подробнее можно прочитать тут.

 

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