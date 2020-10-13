Об этом сообщили РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу профсоюзной компании. Трансляции идут на официальных аккаунтах профсоюза врачей в Facebook и Instagram. Подробнее можно прочитать тут.
В Дагестане профсоюз медработников организовал онлайн-эфиры для врачей
- Автор Мадина
- 13 октября, 2020. Вторник 18:15
Региональный профсоюз сотрудников медицины вместе с партийным проектом «Единой России» – «Здоровое будущее» охватил онлайн-эфирами по темам здравоохранения 32 тысячи врачей разных специальностей.
Последнее от Мадина
- В Дагестане профсоюз медработников организовал онлайн-эфиры для врачей
- Первые прогулочные яхты дагестанского производства появятся в Махачкале
- Первые прогулочные яхты дагестанского производства появятся в Махачкале
- Анатолий Карибов встретился с членами жюри Международного фестиваля русских театров
- Реализацию госпрограммы «Доступная среда» обсудили в Правительстве Дагестана