ЗАМАНА - Первые прогулочные яхты дагестанского производства появятся в Махачкале

Первые прогулочные яхты дагестанского производства появятся в Махачкале

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13 октября, 2020. Вторник 17:36
Первые прогулочные яхты дагестанского производства появятся в Махачкале

С процессом изготовления первых прогулочных катеров на АО «Стеклопласт» сегодня, 13 октября, ознакомился руководитель министерства промышленности и торговли Дагестана Батыр Эмеев, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу ведомства. 

Первые прогулочные яхты дагестанского производства появятся в Махачкале
Общество

Первые образцы были представлены Эмееву генеральным директором компании Арсеном Курбановым. Он рассказал, что уже были протестированы первые яхты в открытом море, все прошло удачно. Как отметил Батыр Эмеев, данный факт заметно поможет в развитии туристической отрасли в Дагестане. Подробнее можно прочитать тут.

 

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