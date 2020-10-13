Первые прогулочные яхты дагестанского производства появятся в Махачкале
- Автор Мадина
- 13 октября, 2020. Вторник 17:36
С процессом изготовления первых прогулочных катеров на АО «Стеклопласт» сегодня, 13 октября, ознакомился руководитель министерства промышленности и торговли Дагестана Батыр Эмеев, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу ведомства.
Первые образцы были представлены Эмееву генеральным директором компании Арсеном Курбановым. Он рассказал, что уже были протестированы первые яхты в открытом море, все прошло удачно. Как отметил Батыр Эмеев, данный факт заметно поможет в развитии туристической отрасли в Дагестане. Подробнее можно прочитать тут.
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