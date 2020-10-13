Реализацию госпрограммы «Доступная среда» обсудили в Правительстве Дагестана
- Автор Мадина
- 13 октября, 2020. Вторник 15:42
Под руководством Первого заместителя Председателя Правительства региона Анатолия Карибова обсудили вчера, 12 октября, выполнение в регионе государственной программы «Доступная среда».
В рамках проекта по всей России, начиная с 2011 года, идет работа по адаптации социальных объектов под нужды и возможности людей с ограничениями здоровья. Программа направлена на то, чтобы маломобильные люди могли без каких-то проблем делать покупки и получать услуги. Подробнее можно прочитать тут.
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