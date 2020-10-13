ЗАМАНА - Резиденты ТОСЭР в Дагогнях продолжают реализацию инвестпроектов по созданию новых производств

Резиденты ТОСЭР в Дагогнях продолжают реализацию инвестпроектов по созданию новых производств

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13 октября, 2020. Вторник 14:20
Резиденты ТОСЭР в Дагогнях продолжают реализацию инвестпроектов по созданию новых производств

Процесс выполнения инвестиционных проектов на ТОСЭР «Дагестанские Огни» в режиме ВКС был обсужден вчера, 12 октября, под руководством заместителя главы экономики и территориального развития региона Гаджиамина Рамалданова.

Резиденты ТОСЭР в Дагогнях продолжают реализацию инвестпроектов по созданию новых производств
Общество

Вместе с сотрудниками администрации г. Дагестанские Огни каждый проект был обсужден отдельно, его этапы реализации и возникающие у резидентов проблемы. Подробнее можно прочитать тут.

 

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