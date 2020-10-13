Автомобильная трасса Мамраш-Ташкапур-Араканский мост является самой длинной дорогой Дагестана, которая обеспечивает автомобильную связь 8 районов республики и является единственной дорогой, которая ведет в Агульский район. Подробнее можно прочитать тут.
В Агульском районе ремонтируют семикилометровый участок дороги
- Автор Мадина
- 13 октября, 2020. Вторник 13:16
В рамках государственного проекта Дагестана «Развитие территориальных автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения Республики Дагестан» проводится маршрутный ремонт на автомобильной дороге Мамраш -Ташкапур - Араканский мост на участке км 44,5 – км 52.
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