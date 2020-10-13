У отравившихся в Махачкале детей выявлена дизентерия

Итоги исследования материалов, которые были взяты на анализ от поступивших с пищевым отравлением детей, показали присутствие в них возбудителей дизентерии и ротавирусы, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Управления Роспотребнадзора по региону.