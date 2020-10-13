ЗАМАНА - У отравившихся в Махачкале детей выявлена дизентерия

У отравившихся в Махачкале детей выявлена дизентерия

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13 октября, 2020. Вторник 12:11
У отравившихся в Махачкале детей выявлена дизентерия

Итоги исследования материалов, которые были взяты на анализ от поступивших с пищевым отравлением детей, показали присутствие в них возбудителей дизентерии и ротавирусы, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Управления Роспотребнадзора по региону.

У отравившихся в Махачкале детей выявлена дизентерия
Общество

Эпидемиологическое расследование выявило, что самый вероятный путь отравления детей – пищевой (через продукты или готовые блюда). Итоги исследования анализов 28 детей в более 90% продемонстрировали наличие ДНК бактерии дизентерии и ротавирусов. Подробнее можно прочитать тут.

 

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