ЗАМАНА - Дагестан закупит оборудование для выявления фальсифицированных продуктов в соцучреждениях

Дагестан закупит оборудование для выявления фальсифицированных продуктов в соцучреждениях

Автор
13 октября, 2020. Вторник 12:03
Дагестан закупит оборудование для выявления фальсифицированных продуктов в соцучреждениях

Накануне глава министерства сельского хозяйства и продовольствия региона Абзагир Гусейнов провел собрание на тему борьбы с поставками фальсифицированной продукции в социальные учреждения республики, пишет РИА «Дагестан», ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Дагестан закупит оборудование для выявления фальсифицированных продуктов в соцучреждениях
Общество

В начале собрания Абзагир Гусейнов заметил, что для прекращения поставок в социальные учреждения региона низкокачественных продуктов питания, сотрудники ответственных органов Дагестана проводят инспекции в компаниях, которые занимаются закупками продуктов питания. Также Абзагир Гусейнов рассказал, что совместно с Правительством Дагестана из бюджета будет направлено 10 миллионов рублей на приобретение специального оборудования, которое умеет выявлять наличие вредных компонентов в продукции. Подробнее можно прочитать тут.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top