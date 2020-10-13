Дагестан закупит оборудование для выявления фальсифицированных продуктов в соцучреждениях

Накануне глава министерства сельского хозяйства и продовольствия региона Абзагир Гусейнов провел собрание на тему борьбы с поставками фальсифицированной продукции в социальные учреждения республики, пишет РИА «Дагестан», ссылаясь на пресс-службу ведомства.

В начале собрания Абзагир Гусейнов заметил, что для прекращения поставок в социальные учреждения региона низкокачественных продуктов питания, сотрудники ответственных органов Дагестана проводят инспекции в компаниях, которые занимаются закупками продуктов питания. Также Абзагир Гусейнов рассказал, что совместно с Правительством Дагестана из бюджета будет направлено 10 миллионов рублей на приобретение специального оборудования, которое умеет выявлять наличие вредных компонентов в продукции. Подробнее можно прочитать тут.