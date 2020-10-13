В России выявили свыше 13 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В России за прошедшие 24 часа обнаружили 13 868 новых случаев заражения коронавирусом в 85 субъектах страны, пишет "Лента.ру", ссылаясь на оперативный штаб.

В общем с начала эпидемии в России обнаружено 1 326 178 случаев коронавируса в 85 субъектах. Из них 22 966 скончались, еще 1 031 785 человек вылечились.