ЗАМАНА - Минтруд Дагестана субсидирует предприятия для сохранения рабочих мест

Минтруд Дагестана субсидирует предприятия для сохранения рабочих мест

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13 октября, 2020. Вторник 08:06
Минтруд Дагестана субсидирует предприятия для сохранения рабочих мест

Службы занятости Министерства труда Дагестана в данный момент начали конкурсный отбор на субсидирование компаний, часть работников которых могут остаться без работы, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Минтруд Дагестана субсидирует предприятия для сохранения рабочих мест
Общество

«Юридические лица и ИП до 15 октября могут сделать обращение в ЦЗ Министерства труда региона по месту регистрации или в ближайший офис МФЦ с просьбой на предоставление субсидий по возмещению затрат на частичную оплату расходов при организации общественных работ (с сохранением права на пособие по безработице)», – сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточняют, что государственная поддержка компаний оказывается за средства федерального и регионального бюджетов с целью уменьшения напряженности рынка труда в 2020 году.

 

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