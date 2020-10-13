Минтруд Дагестана субсидирует предприятия для сохранения рабочих мест

Службы занятости Министерства труда Дагестана в данный момент начали конкурсный отбор на субсидирование компаний, часть работников которых могут остаться без работы, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу ведомства.

«Юридические лица и ИП до 15 октября могут сделать обращение в ЦЗ Министерства труда региона по месту регистрации или в ближайший офис МФЦ с просьбой на предоставление субсидий по возмещению затрат на частичную оплату расходов при организации общественных работ (с сохранением права на пособие по безработице)», – сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточняют, что государственная поддержка компаний оказывается за средства федерального и регионального бюджетов с целью уменьшения напряженности рынка труда в 2020 году.