«Юридические лица и ИП до 15 октября могут сделать обращение в ЦЗ Министерства труда региона по месту регистрации или в ближайший офис МФЦ с просьбой на предоставление субсидий по возмещению затрат на частичную оплату расходов при организации общественных работ (с сохранением права на пособие по безработице)», – сообщили в пресс-службе.
В ведомстве уточняют, что государственная поддержка компаний оказывается за средства федерального и регионального бюджетов с целью уменьшения напряженности рынка труда в 2020 году.