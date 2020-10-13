Абдулмуслим Абдулмуслимов принял участие в заседании оперативного штаба Минсельхоза России
- Автор Мадина
- 13 октября, 2020. Вторник 08:03
Заместитель Председателя Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов поучаствовал в работе собрания оперативного штаба Министерства сельского хозяйства России на тему реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», пишет РИА "Дагестан".
Собрание под руководством лидера Минсельхоза России Дмитрия Патрушева было проведено в режиме видеоконференцсвязи. Дмитрий Патрушев напомнил, что в текущем году на реализацию мероприятий программы «Комплексное развитие сельских территорий» в российском бюджете выделено 35,9 миллиардов рублей. Подробнее можно прочитать тут.
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