ЗАМАНА - Абдулмуслим Абдулмуслимов принял участие в заседании оперативного штаба Минсельхоза России

Абдулмуслим Абдулмуслимов принял участие в заседании оперативного штаба Минсельхоза России

Автор
13 октября, 2020. Вторник 08:03
Абдулмуслим Абдулмуслимов принял участие в заседании оперативного штаба Минсельхоза России

Заместитель Председателя Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов поучаствовал в работе собрания оперативного штаба Министерства сельского хозяйства России на тему реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», пишет РИА "Дагестан".

Абдулмуслим Абдулмуслимов принял участие в заседании оперативного штаба Минсельхоза России
Общество

Собрание под руководством лидера Минсельхоза России Дмитрия Патрушева было проведено в режиме видеоконференцсвязи. Дмитрий Патрушев напомнил, что в текущем году на реализацию мероприятий программы «Комплексное развитие сельских территорий» в российском бюджете выделено 35,9 миллиардов рублей. Подробнее можно прочитать тут.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top