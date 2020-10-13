Собрание под руководством лидера Минсельхоза России Дмитрия Патрушева было проведено в режиме видеоконференцсвязи. Дмитрий Патрушев напомнил, что в текущем году на реализацию мероприятий программы «Комплексное развитие сельских территорий» в российском бюджете выделено 35,9 миллиардов рублей. Подробнее можно прочитать тут.