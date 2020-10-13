Уверенность людей в решениях определяется активностью мозга в области памяти

Немецкие ученые выявили, что активность определенных клеток в височной доле мозга растет, если человек уверен в совершенном выборе.

Исследователи провели 2 эксперимента: сначала волонтерам демонстрировали продукт, например, шоколад, а затем задавали вопрос, сильно ли добровольцы хотят съесть это. После этого ученые разрешали волонтерам скушать лакомство.

Уточняют, что эксперимент был проведен 20 раз. Далее ученые перешли ко второму тесту, в процессе которого волонтеры рассматривали фотографии двух видов еды и выбирали то, что им больше нравится.

Как сообщают авторы эксперимента, у волонтеров выявили эпилепсию. У них были имплантированные внутричерепные электроды. С помощью них исследователи изучали, как ведет себя мозг респондентов.