Уточняют, что 47 маленьких пациентов находятся в состоянии лёгкой и средней степени тяжести, 28 пребывают на амбулаторном лечении.
В Махачкале выявили 75 случаев острой кишечной инфекции у детей
- Автор Мадина
- 13 октября, 2020. Вторник 01:21
Больше 70 случаев острой кишечной инфекции у детей в детских садах выявлено в Махачкале, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу управления Роспотребнадзора по региону.
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