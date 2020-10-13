ЗАМАНА - В Махачкале выявили 75 случаев острой кишечной инфекции у детей

В Махачкале выявили 75 случаев острой кишечной инфекции у детей

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13 октября, 2020. Вторник 01:21
В Махачкале выявили 75 случаев острой кишечной инфекции у детей

Больше 70 случаев острой кишечной инфекции у детей в детских садах выявлено в Махачкале, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу управления Роспотребнадзора по региону.

В Махачкале выявили 75 случаев острой кишечной инфекции у детей
Общество

Уточняют, что 47 маленьких пациентов находятся в состоянии лёгкой и средней степени тяжести, 28 пребывают на амбулаторном лечении.

 

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