Авдеев заявил, что эпидемия будет длиться не менее года. Как он заметил, нынешнее ухудшение коронавирусной ситуации было ожидаемо.
В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса
- Автор Мадина
- 12 октября, 2020. Понедельник 17:30
Главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев назвал сроки завершения коронавирусной эпидемии нового типа, пишет "Лента.ру".
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