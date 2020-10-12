ЗАМАНА - В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса

В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса

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12 октября, 2020. Понедельник 17:30
В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса

Главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев назвал сроки завершения коронавирусной эпидемии нового типа, пишет "Лента.ру".

В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса
Общество

Авдеев заявил, что эпидемия будет длиться не менее года. Как он заметил, нынешнее ухудшение коронавирусной ситуации было ожидаемо.

 

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