ЗАМАНА - В России задумали продлить льготную ипотеку до конца 2021 года

В России задумали продлить льготную ипотеку до конца 2021 года

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12 октября, 2020. Понедельник 17:00
В России задумали продлить льготную ипотеку до конца 2021 года

Программа льготного ипотечного кредитования, которая предусматривает выдачу гражданам России кредитов на покупку жилья под 6,5% годовых, может быть продлена до конца следующего года. Такой указ подготовлен Министерством финансов РФ, пишет "Лента.ру".

В России задумали продлить льготную ипотеку до конца 2021 года
Общество

Объем выдачи ипотеки в рамках программы до конца следующего должен составить 2,8 триллиона рублей, сообщает ведомство. В сентябре этого года в правительстве дали обещание поддержать продление льготной ипотеки. Условия поддержки запланировано объявить после 1 ноября 2020 года, когда закончится изначально поставленный срок действия программы.

 

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