В России задумали продлить льготную ипотеку до конца 2021 года

Автор Мадина

Программа льготного ипотечного кредитования, которая предусматривает выдачу гражданам России кредитов на покупку жилья под 6,5% годовых, может быть продлена до конца следующего года. Такой указ подготовлен Министерством финансов РФ, пишет "Лента.ру".