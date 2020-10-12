Кремль опроверг возможность полного локдауна из-за коронавируса

Отвечая на вопросы представителей СМИ, пресс-секретарь президента РФ отверг возможность введения карантина, несмотря на ухудшение ситуации. Как он заметил, у России получилось организовать эффективную систему по борьбе с пандемией. Сейчас сформирован значительный запас прочности, которого не было весной, когда эпидемия только началась в стране.