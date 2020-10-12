ЗАМАНА - Кремль опроверг возможность полного локдауна из-за коронавируса

Кремль опроверг возможность полного локдауна из-за коронавируса

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12 октября, 2020. Понедельник 13:30
Кремль опроверг возможность полного локдауна из-за коронавируса

В России не будет полного карантина из-за ухудшения обстановки с эпидемией коронавируса, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет "Лента.ру".

Кремль опроверг возможность полного локдауна из-за коронавируса
Общество

Отвечая на вопросы представителей СМИ, пресс-секретарь президента РФ отверг возможность введения карантина, несмотря на ухудшение ситуации. Как он заметил, у России получилось организовать эффективную систему по борьбе с пандемией. Сейчас сформирован значительный запас прочности, которого не было весной, когда эпидемия только началась в стране.

 

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