ЗАМАНА - В России выявили 13,5 тысячи новых случаев коронавируса

В России выявили 13,5 тысячи новых случаев коронавируса

Автор
12 октября, 2020. Понедельник 16:27
В России выявили 13,5 тысячи новых случаев коронавируса

В России за прошедшие 24 часа обнаружили 13 592 новых случая заражения коронавирусом в 84 субъектах страны, пишет "Лента.ру", ссылаясь на оперативный штаб.

В России выявили 13,5 тысячи новых случаев коронавируса
Общество

В общем за период эпидемии в России обнаружено 1 312 310 случаев коронавируса в 85 субъектах. Из них 22 722 человек скончались, 1 024 235 вылечились.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top