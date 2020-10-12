В общем за период эпидемии в России обнаружено 1 312 310 случаев коронавируса в 85 субъектах. Из них 22 722 человек скончались, 1 024 235 вылечились.
В России выявили 13,5 тысячи новых случаев коронавируса
- Автор Мадина
- 12 октября, 2020. Понедельник 16:27
В России за прошедшие 24 часа обнаружили 13 592 новых случая заражения коронавирусом в 84 субъектах страны, пишет "Лента.ру", ссылаясь на оперативный штаб.
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