ЗАМАНА - В Дагестане для военных Каспийской флотилии сдали более 500 квартир

В Дагестане для военных Каспийской флотилии сдали более 500 квартир

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12 октября, 2020. Понедельник 14:10
В Дагестане для военных Каспийской флотилии сдали более 500 квартир

Жилой комплекс из 4-х многоэтажных домов для военнослужащих Каспийской флотилии сдали в Махачкале, пишет ТАСС, ссылаясь на генерального директора ФКП "Управление заказчика капитального строительства МО РФ" Магомеда Хандаева.

В Дагестане для военных Каспийской флотилии сдали более 500 квартир
Общество

Строительство здания стартовало в прошлом году. Ранее уточнялось, что в Махачкале почти завершился первый этап строительства 4-х девятиэтажек для военных Каспийской флотилии, перемещенных из Астрахани в Дагестан. Подробнее тут.

 

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