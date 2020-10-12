Строительство здания стартовало в прошлом году. Ранее уточнялось, что в Махачкале почти завершился первый этап строительства 4-х девятиэтажек для военных Каспийской флотилии, перемещенных из Астрахани в Дагестан. Подробнее тут.
В Дагестане для военных Каспийской флотилии сдали более 500 квартир
- Автор Мадина
- 12 октября, 2020. Понедельник 14:10
Жилой комплекс из 4-х многоэтажных домов для военнослужащих Каспийской флотилии сдали в Махачкале, пишет ТАСС, ссылаясь на генерального директора ФКП "Управление заказчика капитального строительства МО РФ" Магомеда Хандаева.
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