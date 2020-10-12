В Дагестане для военных Каспийской флотилии сдали более 500 квартир

Автор Мадина

Жилой комплекс из 4-х многоэтажных домов для военнослужащих Каспийской флотилии сдали в Махачкале, пишет ТАСС, ссылаясь на генерального директора ФКП "Управление заказчика капитального строительства МО РФ" Магомеда Хандаева.