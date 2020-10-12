Подробнее можно прочитать тут.
Молодежь Дагестана призвала бизнес к участию в программе развития горных районов
- Автор Мадина
- 12 октября, 2020. Понедельник 14:06
Участники комитета по экономике и территориальному развитию Открытого молодежного правительства региона призывают бизнесвумен и бизнесменов республики поучаствовать в Программе развития горных территорий.
Последнее от Мадина
- В Дагестане стартует полуфинал Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена»
- В Дагестане для военных Каспийской флотилии сдали более 500 квартир
- Кремль опроверг возможность полного локдауна из-за коронавируса
- Серей Меликов назначил себе помощников и советников
- В Дагестане стартует полуфинал Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена»