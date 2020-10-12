ЗАМАНА - В Махачкале прошла III Северо-Кавказская международная юниор лига КВН

В Махачкале прошла III Северо-Кавказская международная юниор лига КВН

Автор
12 октября, 2020. Понедельник 13:01
В Махачкале прошла III Северо-Кавказская международная юниор лига КВН

11 октября в летнем зале Даггосфилармонии была проведена III Северо-Кавказская международная юниор-лига КВН. Фестиваль был инициирован Министерством по делам молодежи региона.

В Махачкале прошла III Северо-Кавказская международная юниор лига КВН
Общество

В мероприятии поучаствовал руководитель Министерства молодежи Дагестана Камил Саидов, который поприветствовал членов юниор лиги и напомнил, что фестиваль в регионе проходит уже в 3-й раз. Подробнее можно прочитать тут.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top