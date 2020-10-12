В Махачкале прошла III Северо-Кавказская международная юниор лига КВН

11 октября в летнем зале Даггосфилармонии была проведена III Северо-Кавказская международная юниор-лига КВН. Фестиваль был инициирован Министерством по делам молодежи региона.

В мероприятии поучаствовал руководитель Министерства молодежи Дагестана Камил Саидов, который поприветствовал членов юниор лиги и напомнил, что фестиваль в регионе проходит уже в 3-й раз. Подробнее можно прочитать тут.