В мероприятии поучаствовал руководитель Министерства молодежи Дагестана Камил Саидов, который поприветствовал членов юниор лиги и напомнил, что фестиваль в регионе проходит уже в 3-й раз. Подробнее можно прочитать тут.
В Махачкале прошла III Северо-Кавказская международная юниор лига КВН
- Автор Мадина
- 12 октября, 2020. Понедельник 13:01
11 октября в летнем зале Даггосфилармонии была проведена III Северо-Кавказская международная юниор-лига КВН. Фестиваль был инициирован Министерством по делам молодежи региона.
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