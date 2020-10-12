В Дагестане за последние сутки выявили 82 новых случая заражения коронавирусом
- Автор Мадина
- 12 октября, 2020. Понедельник 12:54
В Дагестане за последние сутки выявили 82 новых случая заражения, сообщает оперативный штаб.
За все время в регионе выявили 14 427 заражений, вылечились 12 615 человек, 684 скончались.
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