ЗАМАНА - Городские службы продолжают работы по устранению последствий шквалистого ветра в Махачкале

Городские службы продолжают работы по устранению последствий шквалистого ветра в Махачкале

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12 октября, 2020. Понедельник 08:30
Городские службы продолжают работы по устранению последствий шквалистого ветра в Махачкале

Службы Махачкалы продолжают работу по ликвидации последствий сильного ветра в городе, сообщают "Махачкалинские известия".

Городские службы продолжают работы по устранению последствий шквалистого ветра в Махачкале
Общество

Все звонки на телефон организации, а также на пульт Единой диспетчерской и службы 112, сразу же направляются в работу, для ускорения которой сотрудникам городских сетей обеспечен доступ ко всем местам Махачкалы, где требуется проведение аварийно-восстановительных работ. Данной работой занимается 12 бригад.

 

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