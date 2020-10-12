Все звонки на телефон организации, а также на пульт Единой диспетчерской и службы 112, сразу же направляются в работу, для ускорения которой сотрудникам городских сетей обеспечен доступ ко всем местам Махачкалы, где требуется проведение аварийно-восстановительных работ. Данной работой занимается 12 бригад.
Городские службы продолжают работы по устранению последствий шквалистого ветра в Махачкале
- Автор Мадина
- 12 октября, 2020. Понедельник 08:30
Службы Махачкалы продолжают работу по ликвидации последствий сильного ветра в городе, сообщают "Махачкалинские известия".
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