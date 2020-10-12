Городские службы продолжают работы по устранению последствий шквалистого ветра в Махачкале

Все звонки на телефон организации, а также на пульт Единой диспетчерской и службы 112, сразу же направляются в работу, для ускорения которой сотрудникам городских сетей обеспечен доступ ко всем местам Махачкалы, где требуется проведение аварийно-восстановительных работ. Данной работой занимается 12 бригад.