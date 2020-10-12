ЗАМАНА - Мэр Махачкалы предложил махачкалинцам выбрать названия для новых скверов

Мэр Махачкалы предложил махачкалинцам выбрать названия для новых скверов

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12 октября, 2020. Понедельник 00:24
Мэр Махачкалы предложил махачкалинцам выбрать названия для новых скверов

Глава Махачкалы предложил горожанам выбрать названия для новых скверов.

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Уважаемые махачкалинцы! В городском округе в последние два года строится и реконструируется много общественных пространств – скверов и парковых зон. Большинство из них не имеют названий, что не очень хорошо и для туристической навигации, и для самих горожан, которые не могут точно назвать локацию, где планируют отдохнуть или с кем-либо встретиться. Вместе с тем в мой адрес поступает много обращений с просьбами вернуть некоторым паркам старые названия или изменить существующие ввиду неудобства их названия или того, что в народе они некогда стали называться иначе. Такие вопросы, на мой взгляд, нельзя решать без учёта мнения горожан. Я бы хотел услышать мнение каждого из вас. Стоит ли менять существующие названия парков и скверов? Какие вы предлагаете названия для новых скверов, построенных и строящихся? Позже в ленте и сторис будут отдельные публикации с опросом по каждому благоустроенному объекту, на основании результатов которых мы примем решение. На данном этапе мне важно знать ваше отношение к этому вопросу! #мэрмахачкалы #городдлягорожан

Публикация от Салман Дадаев (@salman_dadaev_)

 

 

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