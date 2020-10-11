Это даст возможность получить средства на общую сумму 323,9 миллионов рублей. На данный момент уже получено 215,6 миллионов руб. Кроме того, это обеспечит 185 рабочих мест, тогда как на данный момент уже обеспечено 98 мест. Подробнее можно прочитать тут.
Первую очередь проекта Каспийского завода стекловолокна планируют запустить до конца года
- Автор Мадина
- 11 октября, 2020. Воскресенье 00:03
До конца 2020 года запланировано начать работу первой очереди проекта Каспийского завода стекловолокна, пишет ТАСС, ссылаясь пресс-службу Министерства экономического развития Дагестана.
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