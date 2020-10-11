ЗАМАНА - Первую очередь проекта Каспийского завода стекловолокна планируют запустить до конца года

Первую очередь проекта Каспийского завода стекловолокна планируют запустить до конца года

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11 октября, 2020. Воскресенье 00:03
Первую очередь проекта Каспийского завода стекловолокна планируют запустить до конца года

До конца 2020 года запланировано начать работу первой очереди проекта Каспийского завода стекловолокна, пишет ТАСС, ссылаясь пресс-службу Министерства экономического развития Дагестана. 

Первую очередь проекта Каспийского завода стекловолокна планируют запустить до конца года
Общество

Это даст возможность получить средства на общую сумму 323,9 миллионов рублей. На данный момент уже получено 215,6 миллионов руб. Кроме того, это обеспечит 185 рабочих мест, тогда как на данный момент уже обеспечено 98 мест.  Подробнее можно прочитать тут.

 

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