Первую очередь проекта Каспийского завода стекловолокна планируют запустить до конца года

Это даст возможность получить средства на общую сумму 323,9 миллионов рублей. На данный момент уже получено 215,6 миллионов руб. Кроме того, это обеспечит 185 рабочих мест, тогда как на данный момент уже обеспечено 98 мест. Подробнее можно прочитать тут.