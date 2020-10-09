Порт является лидером по скорости роста среди 15 стивидорных компаний России на Каспии. Возможности порта за прошедшие годы заметно выросли. У порта нет долгов и он платит налоги в полном объеме. Подробнее можно прочитать тут.
Юрий Трутнев и Сергей Меликов ознакомились с перспективами развития махачкалинского порта
- Автор Мадина
- 09 октября, 2020. Пятница 16:57
С возможностями и перспективами развития Махачкалинского торгового морского порта ознакомились сегодня, 9 октября, пребывающий в Дагестане вице-премьер Правительства России – полпред Президента страны в ДФО Юрий Трутнев и Врио руководителяРД Сергей Меликов, пишет РИА "Дагестан".
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