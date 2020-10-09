ЗАМАНА - Актуальная информация по ситуации с отравлением детей в Дагестане

Актуальная информация по ситуации с отравлением детей в Дагестане

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09 октября, 2020. Пятница 15:47
Актуальная информация по ситуации с отравлением детей в Дагестане

Начальник Управления образования Вадим Дибияев опубликовал видео в своем Instagram, где поделился актуальной информацией по ситуации с госпитализацией детей.

Ранее мы писали, что число госпитализированных детей в Дагестане возросло до 42.

 

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