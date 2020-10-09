ЗАМАНА - В мэрии Каспийска проходит выемка документов

В мэрии Каспийска проходит выемка документов

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09 октября, 2020. Пятница 15:29
В мэрии Каспийска проходит выемка документов

В мэрии Каспийска идет выемка документов, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу руководства города.

В мэрии Каспийска проходит выемка документов
Общество

«Сейчас в администрации Каспийска идет выемка документов в Управлении имущественных отношений и градостроительства. Обыски не проводятся, сотрудники работают в обычном режиме», - заявил собеседник агентства. Уточняют, что пока нет информации о том, кто проводит выемку документов.

 

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