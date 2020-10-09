«Сейчас в администрации Каспийска идет выемка документов в Управлении имущественных отношений и градостроительства. Обыски не проводятся, сотрудники работают в обычном режиме», - заявил собеседник агентства. Уточняют, что пока нет информации о том, кто проводит выемку документов.
В мэрии Каспийска проходит выемка документов
- Автор Мадина
- 09 октября, 2020. Пятница 15:29
В мэрии Каспийска идет выемка документов, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу руководства города.
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