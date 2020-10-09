В мэрии Каспийска проходит выемка документов

«Сейчас в администрации Каспийска идет выемка документов в Управлении имущественных отношений и градостроительства. Обыски не проводятся, сотрудники работают в обычном режиме», - заявил собеседник агентства. Уточняют, что пока нет информации о том, кто проводит выемку документов.