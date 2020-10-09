Автоматизированная информационная система экстренных оперативных служб введена в эксплуатацию в ОАО «Махачкалаводоканал»
- Автор Мадина
- 09 октября, 2020. Пятница 13:30
Автоматизированная информационная система экстренных оперативных служб начала работу в ОАО «Махачкалаводоканал».
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Автоматизированная информационная система экстренных оперативных служб введена в эксплуатацию в ОАО «Махачкалаводоканал». С этого момента организация будет работать в системе в повседневном режиме. Теперь чтобы оставить заявку по вопросам утечек на сетях водопровода и канализации, а так же по вопросам отсутствия воды в г. Махачкала достаточно позвонить по единому номеру телефона экстренных служб - 1️⃣1️⃣2️⃣.