ЗАМАНА - Автоматизированная информационная система экстренных оперативных служб введена в эксплуатацию в ОАО «Махачкалаводоканал»

Автоматизированная информационная система экстренных оперативных служб введена в эксплуатацию в ОАО «Махачкалаводоканал»

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09 октября, 2020. Пятница 13:30
Автоматизированная информационная система экстренных оперативных служб введена в эксплуатацию в ОАО «Махачкалаводоканал»

Автоматизированная информационная система экстренных оперативных служб начала работу в ОАО «Махачкалаводоканал». 

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Автоматизированная информационная система экстренных оперативных служб введена в эксплуатацию в ОАО «Махачкалаводоканал». С этого момента организация будет работать в системе в повседневном режиме. Теперь чтобы оставить заявку по вопросам утечек на сетях водопровода и канализации, а так же по вопросам отсутствия воды в г. Махачкала достаточно позвонить по единому номеру телефона экстренных служб - 1️⃣1️⃣2️⃣.

Публикация от ОАО "Махачкалаводоканал"? (@oao_makhachkalavodokanal)

 

 

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