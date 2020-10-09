ЗАМАНА - Льгота за капремонт через МФЦ

Льгота за капремонт через МФЦ

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09 октября, 2020. Пятница 12:50
Льгота за капремонт через МФЦ

На площадках многофункциональных центров Дагестана жители могут получить компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в многоквартирных домах.

Льгота за капремонт через МФЦ
Общество

Чтобы получить компенсацию, нужно заполнить заявку. Льготные категории россиян платят взносы за капитальный ремонт в полном объеме, а далее получают возмещение части расходов. Подробнее можно прочитать тут.

 

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