Чтобы получить компенсацию, нужно заполнить заявку. Льготные категории россиян платят взносы за капитальный ремонт в полном объеме, а далее получают возмещение части расходов. Подробнее можно прочитать тут.
Льгота за капремонт через МФЦ
- Автор Мадина
- 09 октября, 2020. Пятница 12:50
На площадках многофункциональных центров Дагестана жители могут получить компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в многоквартирных домах.
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