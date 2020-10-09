В общем за время эпидемии в России обнаружили 1 272 238 случаев коронавируса, из них 1 009 421 человек вылечился, 22 257 пациентов умерли.
В России выявили рекордное число новых случаев коронавируса
- Автор Мадина
- 09 октября, 2020. Пятница 11:22
В России за прошедшие 24 часа обнаружили рекордное число новых случаев заражения коронавирусом — 12 126, пишет "Лента.ру", ссылаясь на оперативный штаб.
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