Проект помощи детям с особенностями развития реализуют в Дагестане
- Автор Мадина
- 09 октября, 2020. Пятница 10:10
В регионе с прошлого года при поддержке Минсельхозпрода республики идет реализация благотворительного проекта «Верхом на солнце», пишет РИА «Дагестан», ссылаясь на пресс-службу ведомства.
«Смысл проекта заключается в постоянном осуществлении оздоровительных практик для детей с синдромом Дауна, аутизмом и детским церебральным параличом. Социальный проект реализуется на базе конноспортивных школ “Джигит” и “Ватан” и предусматривает проведение сеансов иппотерапии – реабилитации с помощью адаптивной верховой езды», – уточняют в пресс-службе.
Каждый год через проект «Верхом на солнце» бесплатно проходят примерно 100 детей. Подробный материал об этом можно прочитать тут.
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