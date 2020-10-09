В регионе с прошлого года при поддержке Минсельхозпрода республики идет реализация благотворительного проекта «Верхом на солнце», пишет РИА «Дагестан», ссылаясь на пресс-службу ведомства.

«Смысл проекта заключается в постоянном осуществлении оздоровительных практик для детей с синдромом Дауна, аутизмом и детским церебральным параличом. Социальный проект реализуется на базе конноспортивных школ “Джигит” и “Ватан” и предусматривает проведение сеансов иппотерапии – реабилитации с помощью адаптивной верховой езды», – уточняют в пресс-службе.



Каждый год через проект «Верхом на солнце» бесплатно проходят примерно 100 детей. Подробный материал об этом можно прочитать тут.