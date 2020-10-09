ЗАМАНА - Проект помощи детям с особенностями развития реализуют в Дагестане

Проект помощи детям с особенностями развития реализуют в Дагестане

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09 октября, 2020. Пятница 10:10
Проект помощи детям с особенностями развития реализуют в Дагестане

В регионе с прошлого года при поддержке Минсельхозпрода республики идет реализация благотворительного проекта «Верхом на солнце», пишет РИА «Дагестан», ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Проект помощи детям с особенностями развития реализуют в Дагестане
Общество

«Смысл проекта заключается в постоянном осуществлении оздоровительных практик для детей с синдромом Дауна, аутизмом и детским церебральным параличом. Социальный проект реализуется на базе конноспортивных школ “Джигит” и “Ватан” и предусматривает проведение сеансов иппотерапии – реабилитации с помощью адаптивной верховой езды», – уточняют в пресс-службе.
 
Каждый год через проект «Верхом на солнце» бесплатно проходят примерно 100 детей. Подробный материал об этом можно прочитать тут.

 

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