Исследователи отмечают, что легкое движение «медленного моргания» представляет собой кошачий вариант человеческой улыбки и позволяет человеку установить контакт с кошкой. Медленное мигание при этом определяется как соединение век, но не полное закрытие глаза. Специалисты уточняют, что веки необходимо немного соединить, как при легкой улыбке, а далее полностью закрыть глаз на несколько секунд.
Медленное моргание способствует позитивному общению человека с кошками
- Автор Мадина
- 09 октября, 2020. Пятница 08:17
Кошки, в отличие от собак, не очень стремятся дружить и их сложно задобрить даже их членам семьи. Сейчас же исследователи сообщили, что открыт действующий способ подружиться с кошачьими: чтобы достигнуть этого, необходимо немного медленнее моргать.
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