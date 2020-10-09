Медленное моргание способствует позитивному общению человека с кошками

Кошки, в отличие от собак, не очень стремятся дружить и их сложно задобрить даже их членам семьи. Сейчас же исследователи сообщили, что открыт действующий способ подружиться с кошачьими: чтобы достигнуть этого, необходимо немного медленнее моргать.

Исследователи отмечают, что легкое движение «медленного моргания» представляет собой кошачий вариант человеческой улыбки и позволяет человеку установить контакт с кошкой. Медленное мигание при этом определяется как соединение век, но не полное закрытие глаза. Специалисты уточняют, что веки необходимо немного соединить, как при легкой улыбке, а далее полностью закрыть глаз на несколько секунд.