В общем за время эпидемии в Дагестане выявлено 14 100 случаев заражения коронавирусом, 12 238 человек вылечились, 666 скончались.
В Дагестане выявили 82 новых заражения коронавирусом
- Автор Мадина
- 08 октября, 2020. Четверг 16:44
За последние 24 часа в Дагестане выявили 82 новых заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
3394 человек пребывают на карантине.
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