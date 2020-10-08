ЗАМАНА - В Дагестане выявили 82 новых заражения коронавирусом

В Дагестане выявили 82 новых заражения коронавирусом

Автор
08 октября, 2020. Четверг 16:44
В Дагестане выявили 82 новых заражения коронавирусом

За последние 24 часа в Дагестане выявили 82 новых заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

В Дагестане выявили 82 новых заражения коронавирусом
Общество

В общем за время эпидемии в Дагестане выявлено 14 100 случаев заражения коронавирусом, 12 238 человек вылечились, 666 скончались.

3394 человек пребывают на карантине.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top