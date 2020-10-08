Глава Минздрава Дагестана сделал прививку от коронавируса

Министр здравоохранения региона Джамалудин Гаджиибрагимов сделал прививку от коронавируса, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Уточняют, что ранее глава Минздрава уже сделал прививку от гриппа и пневмококковой инфекции. Через пару часов после введения вакцины Гаджиибрагимов рассказал об отсутствии каких-либо побочек. В пресс-службе напоминают, что первыми отечественную прививку, созданную в стенах НИЦЭМ им. Гамалеи, уже поступившую в Дагестан в середине сентября, получат медики из группы риска.