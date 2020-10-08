ЗАМАНА - Глава Минздрава Дагестана сделал прививку от коронавируса

Глава Минздрава Дагестана сделал прививку от коронавируса

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08 октября, 2020. Четверг 16:19
Глава Минздрава Дагестана сделал прививку от коронавируса
Министр здравоохранения региона Джамалудин Гаджиибрагимов сделал прививку от коронавируса, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу ведомства.
Глава Минздрава Дагестана сделал прививку от коронавируса
Общество
Уточняют, что ранее глава Минздрава уже сделал прививку от гриппа и пневмококковой инфекции.  Через пару часов после введения вакцины Гаджиибрагимов рассказал об отсутствии каких-либо побочек. В пресс-службе напоминают, что первыми отечественную прививку, созданную в стенах НИЦЭМ им. Гамалеи, уже поступившую в Дагестан в середине сентября, получат медики из группы риска. 

 

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