ЗАМАНА - В Махачкале прошел республиканский медиаконкурс «PROдвижение»

В Махачкале прошел республиканский медиаконкурс «PROдвижение»

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08 октября, 2020. Четверг 15:26
В Махачкале прошел республиканский медиаконкурс «PROдвижение»

7 октября на базе Образовательного инновационного центра ДГМУ был проведен финальный этап Республиканского молодежного медиаконкурса «PROдвижение».

В Махачкале прошел республиканский медиаконкурс «PROдвижение»
Общество

В нем приняли участие примерно 30 молодых жителей республики.

Начал мероприятие руководитель министерства по делам молодежи региона Камил Саидов. Министр поприветствовал участников форума, а также призвал их идти до конца и пробовать свои силы на окружных и федеральных уровнях. Подробнее можно прочитать тут.

 

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