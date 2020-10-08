В нем приняли участие примерно 30 молодых жителей республики.
В Махачкале прошел республиканский медиаконкурс «PROдвижение»
- Автор Мадина
- 08 октября, 2020. Четверг 15:26
7 октября на базе Образовательного инновационного центра ДГМУ был проведен финальный этап Республиканского молодежного медиаконкурса «PROдвижение».
Начал мероприятие руководитель министерства по делам молодежи региона Камил Саидов. Министр поприветствовал участников форума, а также призвал их идти до конца и пробовать свои силы на окружных и федеральных уровнях. Подробнее можно прочитать тут.
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