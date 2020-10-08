ЗАМАНА - В Дагестане в 2020 году заменят 120 лифтов в многоквартирных домах

В Дагестане в 2020 году заменят 120 лифтов в многоквартирных домах

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08 октября, 2020. Четверг 14:05
В Дагестане в 2020 году заменят 120 лифтов в многоквартирных домах

В Дагестане заменят 124 лифтов, которые отработали свой нормативный срок. Этот процесс будет завершен к концу текущего года.

В Дагестане в 2020 году заменят 120 лифтов в многоквартирных домах
Общество

Лифты заменяют в рамках Краткосрочного плана 2020-2022 годов республиканской программы по проведению обновления общего имущества в многоэтажных домах региона на 2014-2040 годы. Подробнее можно прочитать тут.

 

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