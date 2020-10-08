В Дагестане в 2020 году заменят 120 лифтов в многоквартирных домах
- Автор Мадина
- 08 октября, 2020. Четверг 14:05
В Дагестане заменят 124 лифтов, которые отработали свой нормативный срок. Этот процесс будет завершен к концу текущего года.
Лифты заменяют в рамках Краткосрочного плана 2020-2022 годов республиканской программы по проведению обновления общего имущества в многоэтажных домах региона на 2014-2040 годы. Подробнее можно прочитать тут.
Последнее от Мадина
- Дагестан заявил девять брендов на национальный конкурс «Вкусы России»
- В Махачкале прошел республиканский медиаконкурс «PROдвижение»
- В Дагестане в 2020 году заменят 120 лифтов в многоквартирных домах
- В Дагестане построят новую дорогу к промпарку завода «Дагдизель»
- В Дагестане построят новую дорогу к промпарку завода «Дагдизель»