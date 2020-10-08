В Дагестане построят новую дорогу к промпарку завода «Дагдизель»

Руководство Дагестана собирается до конца 2020 года начать проектирование автомобильной дороги к новому индустриальному парку на территории оборонного завода "Дагдизель" в Каспийске, пишет ТАСС, ссылаясь на руководителя министерства экономики и территориального развития региона Гаджи Султанова.

Уточняют, что в данный момент инвестиционная площадка, которую создают на территории "Дагдизеля", уже обрела статус индустриального парка. Запланировано, чтобы резиденты индустриального парка смогли начать реализацию своих проектов до конца 2020 года. Подробнее можно прочитать тут.