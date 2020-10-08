ЗАМАНА - Дагестан заявил девять брендов на национальный конкурс «Вкусы России»

Дагестан заявил девять брендов на национальный конкурс «Вкусы России»

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08 октября, 2020. Четверг 12:12
Дагестан заявил девять брендов на национальный конкурс «Вкусы России»

В рамках XXII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2020» глава министерства сельского хозяйства страны Дмитрий Патрушев рассказал о начале I Национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России».

Дагестан заявил девять брендов на национальный конкурс «Вкусы России»
Общество

Министр рассказал, что почти в каждом субъекте России есть свой бренд продуктов питания, который стал «визитной карточкой» региона. Конкурс создан с целью популяризации таких брендов. Подробнее можно прочитать тут.

 

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