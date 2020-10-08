По сведениям университета Хопкинса на утро 8 октября, в мире умерли от коронавируса 1 054 674 человека, заболели 36 077 017 пациентов. За последние 24 часа больше всего новых случаев обнаружили в Москве — 3229 и Санкт-Петербурге — 456 человек.
Оперативная статистика коронавируса в мире на 8 октября
- Автор Мадина
- 08 октября, 2020. Четверг 11:29
Аргентина обошла Россию по количеству смертей и сместила ее на 13 место. По числу случаев заражения Россия остается на 4 месте.
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