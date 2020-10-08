ЗАМАНА - Продажи новых автомобилей в России в сентябре выросли на 3,4%

Продажи новых автомобилей в России в сентябре выросли на 3,4%

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08 октября, 2020. Четверг 08:07
Продажи новых автомобилей в России в сентябре выросли на 3,4%

В прошлом месяце в России был замечен рост продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей на 3,4% в сравнении с таким же периодом 2019 года.

Продажи новых автомобилей в России в сентябре выросли на 3,4%
Общество

Продажи новых легковых машин и LCV на рынке России по результатам сентября дошли до отметки 154 409 автомобилей. Сведения поступили от Ассоциации европейского бизнеса.

Уточняют, что на фоне положительной динамики на автомобильном рынке РФ АЕБ улучшила свой прогноз на 2020 год, сократив падение реализации машин до -13,5% – до 1 миллионов 552 тысяч автомобилей. Ранее было спрогнозировано уменьшение на 23,9%.

 

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