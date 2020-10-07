Салман Дадаев поручил усилить меры по отлову безнадзорных животных

Так, накануне, сотрудники МУП «Питомец» вывезли на территорию учреждения 4 коровы, которые гуляли по проспекту А. Акушинского. За коровами будут ухаживать до появления владельцев, а те будут обязаны выплатить штрафы. Руководитель МУП «Питомец» Руслан Исмаилов призывает жителей города соблюдать правила содержания и выпаса домашнего скота на территории Махачкалы. В администрации города заметили, что животные попадают на территории детских площадок многоэтажных домов, а также являются настоящим бедствием для общественных территорий Махачкалы.