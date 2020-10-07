На автомобильных дорогах Дагестана размещены 174 дополнительные камеры фотовидеофиксации правонарушений, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу ОИОС МВД по региону.
Еще 174 камеры установили на дорогах Дагестана
- Автор Мадина
- 07 октября, 2020. Среда 17:17
Уточняют, что в регионе установлено в общем 276 комплексов фотовидеофиксации. Из дополнительных комплексов 124 размещено на федеральных автомобильных дорогах и 50 на региональных.
В ведомстве отметили, что автоматизированные системы фотовидеофиксации нарушений ПДД дают возможность контролировать 24/7 за транспортными потоками, уменьшают количество дорожно-транспортных происшествий, связанных с нарушениями ПДД, а также отменяют субъективный фактор при оценке нарушений и автоматизируют процесс выявления нарушений ПДД.
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