На собрании Владимир Васильев заверил всех, что он «никуда не уходит» и «планирует дальше взаимодействовать» для решения задач во благо Дагестана и России, а также пожелал успехов в работе новому руководителю региона Сергею Меликову. Подробнее можно прочитать тут.
Правительству Дагестана представили нового врио главы региона Меликова
- Автор Мадина
- 07 октября, 2020. Среда 17:13
В зале совещаний Народного Собрания Дагестана сегодня, 7 октября, прошло официальное представление Сергея Меликова в качестве врио руководителя региона.
Последнее от Мадина
- Еще 174 камеры установили на дорогах Дагестана
- Правительству Дагестана представили нового врио главы региона Меликова
- В Дагестане коронавирусом заразились более 14 тысяч человек
- Врачи Республиканской клинической больницы провели уникальную операцию пациентке из Молдовы
- Сертификаты на общую сумму 600 000 рублей по итогам учебного года вручили в Дахадаевском районе