Правительству Дагестана представили нового врио главы региона Меликова

На собрании Владимир Васильев заверил всех, что он «никуда не уходит» и «планирует дальше взаимодействовать» для решения задач во благо Дагестана и России, а также пожелал успехов в работе новому руководителю региона Сергею Меликову. Подробнее можно прочитать тут.