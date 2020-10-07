ЗАМАНА - Правительству Дагестана представили нового врио главы региона Меликова

Правительству Дагестана представили нового врио главы региона Меликова

Автор
07 октября, 2020. Среда 17:13
Правительству Дагестана представили нового врио главы региона Меликова

В зале совещаний Народного Собрания Дагестана сегодня, 7 октября, прошло официальное представление Сергея Меликова в качестве врио руководителя региона.

Правительству Дагестана представили нового врио главы региона Меликова
Общество

На собрании Владимир Васильев заверил всех, что он «никуда не уходит» и «планирует дальше взаимодействовать» для решения задач во благо Дагестана и России, а также пожелал успехов в работе новому руководителю региона Сергею Меликову. Подробнее можно прочитать тут.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top