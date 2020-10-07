В Дагестане коронавирусом заразились более 14 тысяч человек
- Автор Мадина
- 07 октября, 2020. Среда 15:30
В Дагестане за последние 24 часа выявили 83 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
За весь период эпидемии в республике было выявлено 14 018 случаев заражения коронавирусом, 12 148 вылечились, 663 человек скончались.
На карантине сейчас пребывают 3334 человека.
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