ЗАМАНА - В Дагестане коронавирусом заразились более 14 тысяч человек

В Дагестане коронавирусом заразились более 14 тысяч человек

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07 октября, 2020. Среда 15:30
В Дагестане коронавирусом заразились более 14 тысяч человек

В Дагестане за последние 24 часа выявили 83 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

В Дагестане коронавирусом заразились более 14 тысяч человек
Общество

За весь период эпидемии в республике было выявлено 14 018 случаев заражения коронавирусом, 12 148 вылечились, 663 человек скончались.

На карантине сейчас пребывают 3334 человека.

 

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